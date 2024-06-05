Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adlı kitap serisi çalışmalarını sürdürürken bir yandan da belgesel çekimlerine devam ettiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, belgesel yapım serisinin 24. filmi olan iş insanı Suna Erensu belgeselinin çekimlerine hafta içinde başladığı kaydedildi.

Belgeselde, “Erensu’nun çalışkanlığı, dürüstlüğü, tuttuğunu koparan güçlü yapısı, sakin ve sevgi dolu duruşu, toparlayıcı tutumu ve merhametli karakteri ile hayallerinin peşinden koşarak ailesi ile dayanışma içinde yoktan var ettiği aile işletmesinin hikayesi, çevresi tarafından sevilen, örnek alınan kişiliği ailesi, iş arkadaşları ve dostları tarafından anlatılacağı” da ifade edildi.