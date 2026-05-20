Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2026 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası'nın ikinci organizasyonu hafta sonu yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, 17 Mayıs pazar günkü organizasyon ilk kez "isteyene Klasik Otomobil Rallisi", "isteyene Hazine Avcılığı" formatında düzenlendi.

“Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi”nin ardından sezonun ikinci etkinliği, Cahit Necipoğlu anısına yapıldı.

Cahitoğlu anısına düzenlenen ralli, saat 10.00’da Değirmenlik bölgesindeki Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünden başladı. 82 ekibin katıldığı organizasyonda klasik severlerin bir kısmı farklı parkurda Hazine Avcılığı, bir kısmı 62 kilometrelik 3 sabit hız testi içeren rallide mücadele etti.

Yarışta 24 puanla Akay Akbil birinci olurken, sıralama "Cavit Öztürk, Çise Onur ve Ayhan Muratoğlu ile Tuğçe Erdönmez" şeklinde devam etti.

12'nci NG Kütahya 1'inci Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisini Ali-Pembe Kelebek çifti kazandı.

İkinci Salih-Yonca Çeliker çifti, üçüncü de Ertan-Ayşe Namlı çifti oldu..