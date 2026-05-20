Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, ülkede gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını, göç ve sistem krizinin bulunduğunu öne sürerek, ülkenin yeni bir vizyon ve anlayışa ihtiyaç duyduğunu savundu.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Ekinci, bir ülkenin gençliğe verdiği gerçek değerin yalnızca törenlerle değil, gençlerin o ülkede gelecek kurup kuramadığıyla ölçülebileceğini belirtti.

“Yüksek kira, düşük ücret, güvencesizlik ve fırsat eşitsizliği” nedeniyle birçok gencin geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kaldığını ileri süren Ekinci, gençlerin ülkeyi terk etmesinin yalnızca nüfus kaybı değil, aynı zamanda üretim gücü ve geleceğin kaybı anlamına geldiğini savundu.

“Söz Gençte” etkinliğine de değinen Ekinci, gençlerin karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil talep ettiğini belirterek, gençlerin siyasette, yerel yönetimlerde, kamuda, sendikalarda ve diğer karar alma süreçlerinde etkin şekilde yer almasını sağlayacak somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Dünyada dijital ekonomi, uzaktan çalışma ve yaratıcı sektörlerin ön plana çıktığını belirten Ekinci, Kuzey Kıbrıs’ın da bu dönüşümün dışında kalamayacağını ifade ederek, ülkenin yalnızca kendi gençleri için değil, dünyanın farklı yerlerinden gençlerin de yaşamak, üretmek ve çalışmak istediği bir merkez haline gelmesi gerektiğini söyledi.

“Siyaset, aynı yüzlerin birbirini tekrar ettiği kapalı bir düzene dönüşemez” diyen Ekinci, “Bu ülkenin gençleri seyirci olmayacak. Bu ülkenin gençleri yeni bir sistem kuracak” ifadelerini kullandı.