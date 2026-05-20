Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), gençlerin dijital dünyaya ilişkin farkındalığını artırmak amacıyla Anafartalar Lisesi öğrencilerine yönelik “sosyal medya” ve “benlik algısı” konulu iki farklı seminer düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Ahmet İyici ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Klinik Psikoloğu Simge Altınkök Koçar tarafından verilen seminerlerde, dijital dünyanın gençler üzerindeki etkileri ele alındı.

Ahmet İyici’nin “Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı” başlıklı sunumunda; sosyal medya bağımlılığı, dijital ayak izi, yanlış bilgi, siber zorbalık ve çevrimiçi güvenlik gibi konulara değinildi. Seminerde ayrıca, kişisel verilerin korunması, güvenilir bilgiye ulaşma yolları ve dijital ortamda bilinçli davranmanın önemi aktarıldı.

Simge Altınkök Koçar’ın “Filtreli Benlik” başlıklı sunumunda ise sosyal medyanın benlik algısı ve psikolojik iyi oluş üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Sunumda, sosyal karşılaştırma, dışlanma korkusu, siber zorbalık ve öz-değer algısı gibi başlıklar ele alındı.

Seminerlerde, öğrencilerin dijital dünyayı daha bilinçli kullanmaları ve çevrimiçi ortamda psikolojik dayanıklılık geliştirmelerinin amaçlandığı belirtildi.