KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 35’inci yılında düzenlenecek törenle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda yapılacak tören, protokole dahil zevatın yerini alması ile başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı ve Çağatay’ın ailesi tarafından çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekilecek.

Mustafa Çağatay’ın ailesi adına emekli Büyükelçi Peker M. Turgud’un konuşma yapacağı tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla sona erecek.