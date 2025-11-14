KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitler için tüm camilerde mevlit okutuldu. Din İşleri Başkanlığı ile Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlediği mevlit okuma etkinliğinin ana programı Lefkoşa Hala Sultan Camii’nde Cuma namazı öncesi yapıldı.

KKTC Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, dualar idrak edilirken Türkiye Cumhuriyeti’ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitler için de dualar edildi. Hala Sultan Camii’ndeki merkezi programda dualar Din Hizmetleri Müşaviri Dursun Ali Coşkun tarafından okundu.

Hutbede “Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hürriyet ve huzuru için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Onların bıraktığı emaneti, adaletle, kardeşlikle ve hikmetle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur” ifadeleri kullanıldı.