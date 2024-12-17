Daha önce yüzde 60 tek ve maktu vergi tahsil edilirken yeni dönemde AB ülkelerinden gelenler için uygulanan yüzde 30'luk oran geçerli olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yolcu beraberinde veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye giden eşyadan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere uygulanan yüzde 30 tek ve maktu vergisi alınacak.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TC Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yolcu beraberinde veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla KKTC'den doğrudan giden ancak ticari mahiyette olmayan vergiye tabi eşyanın ithalatında, AB üyesi ülkelere uygulanan tek ve maktu vergi oranı uygulanacak.

KKTC'den Türkiye'ye doğrudan giden eşya için daha önce yüzde 60 tek ve maktu vergi tahsil ediliyordu.

Kararla, bu ülkeden gelen eşyadan AB ülkelerinden gelen eşya için uygulanan yüzde 30 tek ve maktu vergisi alınacak.