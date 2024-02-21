Gulfood Gıda Fuarı’nda katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan KKTC’den sanayiciler çalışma yemeğine katıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) verilen bilgiye göre, KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş’ın organize ettiği yemekte, BAE iş konseyleri başkan ve bürokratları ile TC Başkonsolosu Onur Şaylan da yer aldı.

Yemek öncesi konuşmalarda, Türkiye’nin BAE’deki ticari ve ekonomik gücünün her geçen gün arttığı ifade edilirken KKTC’den ihracatçıların da birer ticari elçi olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ın ihracat alanında her geçen gün geliştiğine dikkat çekilen konuşmalarda, geniş yelpazede çalışıldığı, bölgede daha aktif pazarlamaya ve ürün satışına kapıların açık olduğu ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs’ın, Gulfood Gıda Fuarı’nda önemli bir yer edindiğine dikkat çekilen konuşmalarda, bunun kesintisiz sürdürülmesinin tutarlılık ve başarı olduğu da vurgulandı.

- Ersözlü

KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü odanın hedefinin ihracat odaklı olduğunu dile getirerek, özellikle gıda işleme alanında ürün çeşitliliğinin artırılması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

-Kavunoğlu

Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, daha iyi fuar organizasyonları için odayla birlikte çalıştıklarını kaydederek, ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.