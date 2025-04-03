Hastaların sadece yarısının kalp krizi geçirdiğini düşündüğü, belirtilerin tamamını bilmedikleri ortaya çıktı

Hastaların deneyimledikleri en şiddetli belirti, yüzde 35,7 ile huzursuzluk ve sıkıntı hissi, yüzde 34,3’le terleme ve yüzde 27.1’le göğüs ağrısı oldu

“Kişiler özel araçları ile ambulanstan önce hastaneye ulaşacaklarını düşünseler de, ambulans ile ilk acil tıbbi müdahaleye de ulaşılmış olacağı unutulmamalıdır”

Lefkoşa, 3 Nisan 25 (TAK): Kalp krizi geçirerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 140 hasta ile yapılan bir araştırma, hastaların kalp krizi belirtilerini yeterince bilmediğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten akademisyenler, 140 hasta ile yaptıkları çalışmada, hastaların ancak yarıya yakınının kalp krizi geçirdiğini düşündüğünü, kalp krizi belirtilerinin tamamını bilmediklerini belirledi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Sütçü, Kıbrıs Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Dünya Barış Üniversitesi akademisyenleri Dr. Ayşe Aydındoğmuş ve Yard. Doç. Dr. Nurcan Bilgiç’in 2020-2021 yıllarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalp krizi sonrasında yatan 140 hasta ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını içeren makale, uluslararası bir dergide yayınlanma sürecinde bulunuyor.

Araştırmacılar, TAK’a yaptıkları açıklamada, özellikle Covid 19 pandemisi sonrasında, çoğunlukla da genç insanların kalp krizi sonucu ani ölümleriyle karşılaştıklarını belirtti.

Kalp krizini; “kalbe giden damar ya da damarların kısmen daralması ya da tamamen tıkanması sonucunda oksijensiz ve besinsiz kalan kalp kasının hasarlanması durumu” olarak tanımlayan araştırmacılar, şu bilgileri paylaştı:

“Daralma ya da tıkanmanın boyutuna da bağlı olarak olay başladıktan sonra hızla zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınması zorunludur. Zaman, kalp kası, o da insan hayatına eş değerdedir.

2020-2021 yıllarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’ne kalp krizi sonrasında yatan 140 hasta ile yaptığımız çalışmada; ancak hastaların yarıya yakınının kalp krizi geçirdiğini düşündüğü, kalp krizi belirtilerinin tamamını bilmedikleri belirlenmiştir.”

-Kriz sırasında neler hissettiler?

Hastaların, kalp krizi geçirirken deneyimledikleri en şiddetli belirtinin yüzde 35,7 ile huzursuzluk ve sıkıntı hissi; yüzde 34,3 ile terleme ve yüzde 27,1 ile göğüs ağrısı oldu.

Araştırmaya katılan kişilerden yüzde 10,7’ye denk gelen 15’i ilk 20 dakikada hastaneye ulaşırken, yüzde 23,6’sını oluşturan 33 kişi özel aracını kendi sürerek hastaneye ulaştı. Kalp krizi geçirenlerin yüzde 32,1’i yani 45’i ise ambulans tercih ederek hastaneye ulaştı.

-Yüzde 42,1’i 08.00-16.00 arasında kalp krizi geçirdi

Hastaların kalp krizi geçirdiği saatlerle ilgili verilere göre, yüzde 42,1’i 08.00-16.00; yüzde 36,4’ü ise 16.00-24.00 saatleri arasında kalp krizi geçirdiklerini ifade etti.

-Belirtiler… Göğüs ağrısı, aşırı ve soğuk terleme ve diğerleri

Akademisyenler, kalp krizi belirtileriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kalp krizi belirtisi denildiğinde ilk akla gelen göğüs ağrısıdır. Ancak, ağrı rahatsızlık hissi, birkaç saat süren ve geçen şekilde, sıkıştırıcı, basınç şeklinde olabileceği gibi yansıyan ağrı şeklinde farklı yerlerde olabilir. Çoğu kişide sol kola yansıma şeklinde olup, sağ kol, omuzlar, sırt, boyun ya da çenede ağrı olan kişiler de mevcuttur. Kadınlarda, göğsün alt kısımları, karın altı ve sırtın üst bölgesinde ağrı olabilir.

Aşırı şekilde ve soğuk terleme sıklıkla oluşan belirtidir. Hızlı ve düzensiz nabız, çarpıntı hissi, öksürük, halsizlik, baygınlık hissi, nefes darlığı, baş dönmesi, sağ ya da sol kolda uyuşma, cilt renginde sararma, morarma ve kızarma gibi değişikler gözlemlenirken sindirim sistemi belirtileri olarak hazımsızlık, mide yanması, bulantı, kusma yaşanabilir.

-Risk grupları

Daha önce kalp damar hastalığı olan, sigara içen, aşırı kilolu, kolesterolü yüksek, şeker (diyabet) hastalığı olan, birinci derece akrabalarında kalp krizi öyküsü olan, ileri yaştaki bireyler ve menopoz sonrası kadınların risk altında olup tipik ya da atipik kalp krizi belirtilerini fark ettiklerinde zaman kaybetmeden 112’yi arayarak ambulansla hastaneye ulaşmaları gerekir.

-“Ambulansı tercih edin”

Araştırmacılar halka “Kişiler özel araçları ile ambulanstan önce hastaneye ulaşacaklarını düşünseler de, ambulans ile ilk acil tıbbi müdahaleye de ulaşılmış olacağı unutulmamalıdır.” uyarısında da bulundu.