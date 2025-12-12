(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijeryalı Folashade Grace Aremu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erginsoy Güler olguları aktardı.

Polis, 11.12.2025 tarihinde saat 12.30'da Lefkoşa Adli Şube'de soruşturma maksatlarıyla bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2022 tarihinden itibaren 1108 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının KKTC'de kalmış olduğu bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini, ihraç işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli yazışmaların yapılacağını belirtti.

Polis, zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.