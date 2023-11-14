KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 62 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta 62 trafik kazasının 14’ü yaralanmayla ve 48’i hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 645 bin 650 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 22, Gazimağusa 10, Girne 15, Güzelyurt 9 ve İskele 6”

-Trafik denetimleri

Ülke genelinde 6-12 Kasım tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 13 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 3 bin 81 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 789 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 200 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 74 ), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak ( 285 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 107 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 92 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 33 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 54 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 55 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 37 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 6 ) ve 1298 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 242 araç trafikten men edilmiş ve 14 sürücü ise tutuklandı”