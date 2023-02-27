KKTC’de 20 - 26 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 5 yangın ve 12 hususi servis olayı meydana geldiği açıklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 1 milyon 531 bin TL olduğu bildirildi.

Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından yakılma, tamamen sönmemiş durumdaki közlerin çöplerin üzerine dökülmesi ve araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas ederek tutuşması olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise; yangın ve deprem eğitimleri verilmesi, ağaç üzerinde ve klimanın dış ünitesi arasında mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak açıklandı.