KKTC'DE ANİ ÖLÜMLER SAVAŞTAN BETER OLDU

Ergün Yahat

İskele ilçesinin sevilen insanlarından Oktay Özsaraç (63) bu sabah evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Ülkemizde pandemi sonrası yaşanan ani ölumler hız kesmeden devam ederken, ani ölümler sankide savaşta kaybedilenler gibi hızla artması nedenlerinin araştırılmaması vatandaşlar arasında pandemide yapılan aşılardan dolayı arttığına dikkat çekiyorlar .