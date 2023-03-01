KKTC’de son 2 ay içerisinde 595 trafik kazası meydana geldi. Yaralanmayla sonuçlanan 86 trafik kazasında 106 kişi yaralanırken, 8 ölümlü kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Hasarla sonuçlanan 501 trafik kazasında ise tahmini 23 milyon 572 bin 228 TL’lik hasar meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü, 1 Ocak-28 Şubat tarihlerini kapsayan trafik istatistiklerini yayımladı.

Yayımlanan istatistiklere göre, bu sürede yaşanan trafik kazası sebeplerinin başında süratli araç kullanmak geliyor.

Kazaların oluş sebeplerine göre dağılımı şu şekilde verildi:

“Aşırı sürat 184, kavşakta durmama 112, dikkatsiz sürüş 110, yakın takip 75, alkollü içki tesiri altında araç kullanma 54, yolun solunu tutmama 23, diğer nedenler 37.”

- En fazla ceza yasal sürati aşanlara

Verilen tarihlerde 14 bin 494 trafik suçu raporlandı. Cezaların başında 3 bin 572 raporla “yasal sürati aşma” yer aldı. Ceza verilen trafik suçları ise şu şekilde açıklandı:

“3572 yasal sürati aşma, 1589 seyir halinde cep telefonu kullanma, 942 emniyet kemeri takmama, 301 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 8090 diğer suçlar”



