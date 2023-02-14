Başbakanlık, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan KKTC vatandaşı Hacı Avize’nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Hacı Avize’nin, ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta defnedildiği kaydedildi.
-“Türkiye geneli yaşamını yitiren KKTC vatandaşı sayısı 49’a yükseldi”
Bu kayıpla birlikte depremde yaşamını yitiren Türkiye geneli KKTC vatandaşı sayısının 49’a yükseldiği belirtilen açıklamada, “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.
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