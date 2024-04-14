Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in himayelerinde “KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri Paneli” düzenleniyor.

Uyusturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığından verilen bilgiye göre, yarın Girne'de, 11.00'de, Acapulco Hotel’de başlayacak panel, 19 Nisan’a kadar devam edecek.

“KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri Paneli www.panel2024.org” isimli etkinlik, Ankara Üniversitesi Rektörünün başkanlığında düzenlenecek ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, International Cognitive and Behavioural Psychotherapies Society ile Alayköy ve Gonyeli Belediyeleri paydaş olarak katkıda bulunacak.

Acapulco Hotel’in sponsorluğunda yapılacak panel, Türkiye ve KKTC'den birçok katılımcıyı ağırlayacak. Etkinliğin ilk gününde, Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Derneği'nin ödül töreni de yer alacak. Ödüller şu kategorilerde verilecek:

“Toplum Bilinçlendirme ve Koruma, Medya ve İletişim, Eğitim ve Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Katkı, Toplumsal Değişim ve Katılım, Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele ve Dernek İşbirliği, Öncü Sağlık Hizmetleri ve Toplumsal Katkı, Liderlik ve Toplumsal Değişim.”

Ödüller, bireylerin ve kurumların uyuşturucuyla mücadeledeki katkılarını onurlandırmak ve bu alandaki bilinçlendirme çabalarını teşvik etmek amacıyla verilecek.

Etkinliğin üçüncü günü, 17 Nisan’da, KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu'nun liderliğinde bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ardından, müzakereler sonucunda hazırlanan taslak rapor, KKTC Başbakanlığı'na sunulacak. Bu rapor, KKTC'nin uyuşturucu ile mücadele stratejilerinin gelecekteki yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak. Panel süresince, uyuşturucu ile mücadele alanında uzmanlaşmış konuşmacılar, en güncel stratejileri ve bulguları paylaşarak katılımcılara önemli bilgiler sunacak. Bu önemli toplantı, uyuşturucu ile mücadele konusunda bölgesel işbirliklerini güçlendirme ve yeni çözüm yolları geliştirme fırsatı sunacak.