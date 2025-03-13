Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İstanbul'da düzenlenen “Türk İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Komitesi 5. Toplantısı”na katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası binasında yapılan toplantıya gözlemci üye olarak KKTC'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Sekreter Batuhan Beyatlı temsil etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev’in başkanlık ettiği toplantıya üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları, gözlemci ülkeler Macaristan ve Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçileri, TÜRKPA Genel Sekreteri, TÜRKSOY Genel Sekreteri, Türk Akademisi Başkanı, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı ve Türk Yatırım Fonu Başdanışmanı katıldı.

Toplantıda, Türk dünyasındaki işbirliği mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi, ortak projeler ve gelecek dönem çalışmaları ele alındı.