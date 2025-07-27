KKTC Tüketiciler Derneği ve Konfederasyonu (Tü-Örkon), Anayasa’nın ve yasanın “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası”nın plaja giriş ücreti alınamayacağını öngördüğünü anımsatarak, “yasal olmayan” plaj hizmet ücretlerini tüketicilere iade ettireceklerini duyurdu.

Konfederasyon Başkanı Hasan Y. Işık ve Konfederasyon Sekreteri Ahmet Yıldırım ortak açıklamalarında, Anayasa’nın 38. maddesi ve 26/93 sayılı “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası”nın plajlara yurttaşların girmesinin kimse tarafından engellenemeyeceği ve plaja giriş ücreti alınamayacağını öngördüğünü anımsatarak, yasanın yürütülmesini ve denetimini İçişleri Bakanlığına; plajlardaki hizmetlerin ücret tespitini ise İçişleri Bakanlığına ve onayını da hükümete verdiğini belirtti.

Açıklamada, buna rağmen bakanlığın görevini yapmadığı; yurttaşların plajlara girmelerinin engellenmesine ve fahiş ücretleri plaj işletmecilerinin belirlemesine seyirci kaldığı belirtilerek, yurttaşların plajlara girmelerini engellemenin Anayasal ve yasal haklara aykırı ve suç olduğuna işaret etti, İçişleri Bakanlığına görevini yapmaya çağırdı.

Açıklamada, “Yaz mevsimi boyunca ödeyecekleri ‘yasal olmayan’ plaj hizmet ücretleri fiş, makbuz ve ödeme belgelerini teslim ve talep edecek tüketicilere toplam ödemeleri, plaj işletmecilerinden talep edip iade ettirileceğini Konfederasyonumuz tüketicilere önemle duyurmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Tü-Örkon açıklamasında ayrıca, Ombudsman raporuna atıfta bulunarak, “Ombudsman’ın 28 Haziran 1998 tarihli konu ile ilgili raporunda, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı, Hukuk İşleri Dairesi ve ilgili yerel belediyelere bildirilmiş olup ‘Anayasa ve Yasanın öngördüğü gibi plajlara girişte ücret alınmamalı, plajda sunulan hizmetler alınırsa alındığı zaman ve alındığı yerde ücreti ödenmesi’ gerektiği uyarısı yapılmıştır” denildi.

Tüketici Örgütler Konfederasyonu ayrıca, belediyeler ve kaymakamlıklarca yeterli ve etkin denetim yapılmamasının da sorunun sürmesine fırsat yarattığını kaydetti.