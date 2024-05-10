Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temin Etme ve Gümrük Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından tutuklanan zanlı Adnan Altındağ mahkeme huzuruna çıkarıldı. Söz konusu mesele Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için mahkemenin emir vermesinin ardından başlatılan inceleme sonucunda ortaya çıktı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez 1 Nisan 2024 tarihinde mahkemenin Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için vermiş olduğu direktif doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tespitde, 2022 – 2023 yılları içerisinde Lefkoşa’ da faaliyet gösteren Zerberg Healthcare Trd. Ltd. işletmecisi olan zanlı Adnan Altındağ’ın KKTC Sağlık Bakanlığı’na temin ettiği Tıbbi malzemeleri KKTC’ye getirirken Türkiye’de faaliyet gösteren PRİZMA Grup Medikal isimli işletmeden 7 fatura karşılığında gerçekte 1,575,655.54 TL’ye satın aldığı halde söz konusu tıbbi malzemeleri beyan ederken sahte olarak düzenlediği AZİN Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. isimli işletmeye ait 90,800 TL’lik faturaları KKTC Gümrük Dairesine tedavüle sürüp 90,800 TL üzerinden gümrüklendiği tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan soruşturma üzerine birçok evrak temin edildiğini ve incelenmesinin sürdüğünü ayrıca incelenecek birçok fatura daha olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.