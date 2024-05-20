Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Moses Adeyemi Adebayo ile Bangladeş uyruklu Humayan Kabir tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17 Kasım 2024 tarihinde saat 19:00-19:45 saatleri arasında Lefkoşa'da bir polis ekibince yapılan kontrolde Nijerya uyruklu Moses Adeyemi Adebayo isimli şahıs ile ilgili muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren 826 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, Bangladeş uyruklu Humayan Kabir’in muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde ise 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 534 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, İçişleri Bakanlığından yapılan soruşturmada her iki zanlının ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Zanlıların Bangladeş ve Nijerya uyruklu olduğunu, ülkede yasal bağları bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.