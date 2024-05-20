Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta iki grup arasında meydana gelen kavganın ardından tutuklanarak Hamit Yaşar, Şener Güzeller, Şükrü Yaşar, Sibel Atlı, Ulaş Çelik, Ferit İriboz, Ziya Kurumuş ve Elif Pekri bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 21:40 raddelerinde Haspolat’ta umumi bir yer olan Kiraz Sokak üzerinde kız meselesi yüzünden çıkan tartışma neticesinde Hamit Yaşar, Şener Güzeller, Şükrü Yaşar, Sibel Atlı bir taraf, Ulaş Çelik, Ferit İriboz, Ziya Kurumuş ve Elif Pekri diğer tarafı oluşturup, kavga ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların kavgada karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını, yüksek sesle makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık verdiklerini söyledi. Polis, olayın ardından tüm zanlıların tutuklandığını belirtti. Polis memuru, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını, 8 zanlıdan 7’snin KKTC vatandaşı olduğunu, Ulaş Çelik’in ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, tümünün uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her zanlı için KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.