Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, lağım sularının Lefke’de çevre kirliliği yarattığını savunarak, halk sağlığını tehdit eden sorunun çözümü için adım atılmasını talep etti.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, derneğe gelen bir ihbarda Gemikonağı deresi çevresindeki apartmanların foseptik sularının sokaklara taştığının ifade edildiği belirtildi.

Daha önce de benzer bir çevre kirliliğinin yaşandığını, belediye ve Çevre Dairesi’ne yazılı rapor sunulmasına rağmen kalıcı çözüm sağlanmadığının savunulduğu açıklamada, altyapı ihtiyacına işaret edildi.