KKTC’nin yanı sıra Kosova, Türkiye, Kuzey Makedonya, İtalya, İspanya, Arnavutluk, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nin katıldığı festivalde KKTC’yi Karikatürist ve Müzisyen Mustafa Tozakı ile İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu müzisyenleri temsil etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile İskele Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen temsiliyette, Karikatürist ve Müzisyen Mustafa Tozakı CIOFF Uluslararası Folklor Festivali NINULLA'ya katılanların karikatürlerini çizerek büyük ilgi topladı.

KKTC bayrağının dalgalandırıldığı festival kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Halk Şarkıları Festivali’nde de İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu müzisyenleri sahne alarak izleyenlerin takdirini toplayan geleneksel Kıbrıs Türk halk müziklerinden örnekler sundu.