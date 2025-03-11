Girne Amerikan Üniversitesi’nde “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle etkinlik düzenlendi.

GAÜ İletişim Fakültesi ve GAÜ Eğitim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü” anma paneli GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde yer aldı.

Panelde, gazeteci ve programcı Sevilay Sadıkoğlu, eski milletvekili ve iş insanı Gülşah Sanver Manavoğlu ile Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı konuşmacı olarak yer aldı.

- Ertuğruloğlu: Ülkede bu mücadeleyi yalnızca kadınların değil tüm toplum vermeli

GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oya Ertuğruloğlu, açılış konuşmasında, kadınların haklarının savunulmasının bir gün değil, sürekli bir çaba gerektirdiğine vurgu yaparak, bugün dünya çapında birçok kadın, erkek ve toplumsal hareketin, kadın hakları için mücadele etmeye devam ettiğini anımsattı.

Kadın hakları mücadelesinin, sadece kadıların haklarını savunmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm toplumu daha adil, eşit ve barışçıl bir hale hale getirmeyi amaçladığını vurgulayan Ertuğruloğlu, ülkede de bu mücadeleyi yalnızca kadınların değil tüm toplum olarak kadın-erkek herkesin üstlenerek daha iyi bir gelecek için katkıda bulunacağı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama adına önemli adımlar atılacağı ve güçlü kadın güçlü toplum bilinciyle hareket edileceği günler diledi.

- Yurtsever: Amacımız kadınların ekonomik toplumsal ve akademik hayattaki yerini daha güçlü bir şekilde vurgulamak

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever de, panelin, kadınların ekonomik toplumsal ve akademik hayattaki yerini daha güçlü bir şekilde vurgulamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, 8 Mart’ın sadece bir kutlama günü değil kadınların eşit hak mücadelesinin emeklerinin ve başarılarının takdir edildiği özel bir gün olduğunu ifade etti.

Tarih boyunca kadınların eğitimde, bilimde, sanatta, iş dünyasında ve daha birçok alanda büyük başarılara imza atarak, toplumsal kalkınma ve ilerlemenin en önemli aktörlerinden olduğunu dile getiren Yurtsever, Atatürk’ün Cumhuriyet kadınlarının, her alanda, üstlendikleri sorumluluklarla toplumsal ilerleme ve refaha öncülük ettiğini kaydetti.

- Saygılı: 8 Mart emekçi kadınların hak mücadelesinin anıldığı bir gün

Panel moderatörü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün tarihçesi hakkında bilgi vererek, 8 Mart’ın bir anma tarihi olduğunu vurguladı.

- Manavoğlu: Yapay zeka konusundaki gelişmeler kadınlar için büyük bir fırsat

Panelde “Yapay Zeka Devrimiyle Birlikte Kadının Gücü” konulu konuşma yapan eski Milletvekili ve İş İnsanı Gülşah Sanver Manavoğlu, yapay zeka konusundaki gelişmelerin kadınlar için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, kadınların bu fırsatı değerlendirmek için hep birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın, sadece bir teknoloji değil, toplumu yeniden şekillendirecek bir güç olduğunu vurgulayan Manavoğlu, kadınların bu dönüşümde aktif rol almasının, geleceğin daha adil, kapsayıcı ve eşitlikçi olmasını sağlayacağını ifade etti.

- Sadıkoğlu: Bir kadın kimseye bağlı, manevi borçlu olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmeli

Panelde, “Kadın Olmak “başlıklı bir konuşma yapan gazeteci ve programcı Sevilay Sadıkoğlu, bir kadın, çocukları, eşi ve ailesi hatta arkadaşları için özveriyle hareket ederken önce kendisini sevmesi gerektiğini vurgulayarak, kendini sevmeyen, kendine saygı duymayan bir kadının , etrafındaki insanlara güven, mutluluk ve huzur veremeyeceğini ifade etti.

İnsanın kendi değerlerinden ödün vermeden ve toplumu karşısına almadan bir yaşam sürdürmeyi başarmasının zor olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, "Bir kadın kimseye bağlı manevi borçlu olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Her şeyden önce güçlü olmalıdır kadın. Dünyanın sizi bekleyen çeşitli hallerine göğüs germek ve kendimize saygı duymakla başlar. Şartlar ne olursa olsun bir kadın mutlu olmayı zorundadır. Önce kendisi, sonra çocukları, ailesi ve onu sevenler için ..” diye konuştu.

Gürdallı: Kadın hakları sadece kadınların değil, erkeklerin de derdi olmalı

Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Doktor Fehmi Gürdallı da, panelde, “Atatürk ve Kıbrıs Türk Kadını “konulu konuşma yaptı.

Kadının toplumda her alanda daha fazla yer almasının ve bu yolda verilecek mücadelenin sadece kadınların değil, erkeklerin de derdi olması gerektiğini vurgulayan Gürdallı, Atatürk devrimlerinin, büyük ölçüde kadınların da toplumda daha aktif rol alması, evlerden çıkması, eğitimlerinin, okuma yazma oranlarının yükselmesi için yapıldığını anımsattı..

Sadece Türk kadınının değil, Kıbrıs Türk kadınının da bugün geldiği noktanın en büyük etkeninin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu kaydeden Gürdallı, Kıbrıs Türk halkının en başından beri her zaman Atatürk’ün devrimlerini takip ettiğini söyledi.

“Bir Kıbrıslı Türk olarak övündüğüm noktalardan biri; Atatürk devrimlerinin Kıbrıs'ta hiçbir zorlama olmadan çok hızlı bir şekilde tüm kesimler tarafından benimsenmiş olmasıdır.” diyen Gürdallı, Atatürk‘ün hangi siyasi görüşten olursa oldun tüm Kıbrıslı Türklerin ilk lideri olduğunu vurguladı.

Gürdallı, ülkede birçok meslek grubunda kadınların sayısında ciddi bir üstünlük olmasına rağmen, karar alma mekanizmaları ve siyasette kadın sayısının arzu edilen noktada olmadığını kaydetti.

Ülkede 50 milletvekilinin yüzde 22’sinin kadın olduğunu, bu rakam Güney Kıbrıs’ta yüzde 14, Avrupa Birliği ortalamasının ise, yüzde 33 olduğunu anımsatarak, ülkede bu oranın yüzde 30-40’lara ulaşması gerektiğini söyleyen Gürdallı, siyasette kadın varlığının artmasının önemine dikkat çekti.

Gürdallı, “Bize düşen görev, Atatürk'ün sağladığı imkanları, olanakları daha da ileriye götürmek için mücadele etmektir.” dedi.