KKTC İnsan Hakları Derneği, mülk satışları, KKTC'ye girişler, üniversiteler, adli olaylar gibi konularda tespit, çözüm önerisi ve taleplerini İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a ilettiğini açıkladı.

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı’na mülk satışlarının ulusal çıkarlar kapsamında denetim altına alınması, kıstas olmadan vizesiz girişlere izin verilmemesi, üniversitelerin denetlenmesi, insan kaçakçılığı yapan şebekelere ve örgütlere karşı önlem alınması gibi talepleri aktardıklarını belirtti.

Yurttaşın plajlara ücretsiz girilmesiyle ilgili de bazı güçlükler olduğunu kaydeden Işık bu konudaki taleplerini de Bakan Oğuz’a aktardıklarını söyledi.