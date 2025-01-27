Polis haberleri… Sahte sigorta poliçesi düzenleyen kişi tutuklandı Polis haberleri… Sahte sigorta poliçesi düzenleyen kişi tutuklandı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcusu Serpil Özkan Türkiye Powerlifting Şampiyonası’nda, Büyük Kadınlar Open -76 kg kategorisinde şampiyon oldu.

Federasyon açıklamasında şöyle denildi:

“Ülkemizin adını dört kez şampiyonlukla kürsüye taşıyan sporcumuzun, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Powerlifting Şampiyonasında -76 kg büyük kadınlar kategorisinde elde etmiş olduğu dereceler; -76 büyük kadınlar open sikleti, 157,5 kg squat Türkiye Şampiyonu, 175 kg deadlift Türkiye Şampiyonluğu, 75 kg bench Türkiye Şampiyonluğu, toplam kaldırışta 690 kg Türkiye Şampiyonluğu.”

Kaynak: rss