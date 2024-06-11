KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nden Kongreye Yoğun Katılım

Kıbrıs'ta yaşayan Fenerbahçeliler, İstanbul'da buluştu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu için İstanbul'da bir araya gelen 40’a yakın KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kongre Üyesi, seçim heyecanını Kadıköy'de takip etti.

Kimi formasıyla, kimi atkısıyla, kimi sicil numarasını taşıyan rozetiyle çıktı yola. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Fenerbahçeliler, İstanbul Kadıköy'de

buluştu. Buluşmanın adresi Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, gündem konusu ise 39. Olağan Genel Kurul'du.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği üyeleri, dernek başkanı Burçin Aliusta önderliğinde, yoğun bir katılım gösterdi kongreye. 8 Haziran'da başlayan kongrenin ilk gününde konuşmalar, ikinci gününde ise oy kullanma işlemi vardı.

Genel kurul sürecini yerinde takip eden isimlerden biri de Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen, KKTC FBİDER Kurucu Üyesi ve hatta KKTC'deki ilk Fenerbahçe Kongre Üyesi olarak kayıtlara geçen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ydu.

Seçim günü öncesi sadece yurtdışı derneklerinin katılım sağladığı ve Başkan Ali Koç’un da katıldığı tekne boğaz turuna da katılan dernek üyeleri Başkan Ali Koç ile bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım isimleri arasında geçen seçim; Ali Koç'un zaferi, iki başkanın birliktelik mesajları ve tribünlerin birliktelik tezahüratlarıyla tamamlandı. Yani kazanan Fenerbahçe oldu.

KKTC Fbider, kongre sürecinde çekilen bu özel anı fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.