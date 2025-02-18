Gönyeli - Alayköy Belediyesi ana sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniversitesi ve ODTÜ KKK iş birliği ile KKTC Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek olan konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

Orkestra, 27 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Gazimağusa ODTÜ KKK, Rauf R. Denktaş Salonu’nda yer alacak ilk konserin ardından 28 Şubat Cuma, saat 20.00’de Lefkoşa YDÜ AKKM’de ikinci konserle dinleyici ile buluşacak.

Can Okan’ın yönetiminde ve trompette Timuçin Abacı’nın yer alacağı Şubat konserlerinin programı şu şekildedir:

“Sergey Prokofiev Senfoni No.1 “Klasik”, Op.25, Georg Friedrich Händel Obua Konçertosu, No.3 Sol minör, Trompet düzenlemesi, Igor Stravinsky Pulcinella Süit (1949)”