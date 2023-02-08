19.45 Ercan- Adana, 22.35 Adana- Ercan, 23.10 Ercan- Antalya’ya düzenlenen bu 3 uçuş ücretsiz olacak

-Uçuşlardan faydalanmak isteyenlerin yanlarında valiz götürmesine izin verilmeyecek

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle bugün kayıp yakınları için Türkiye ile karşılıklı üç uçak seferi yapılacak.

Sadece kayıp yakınları için düzenlenmesi kararlaştırılan seferlere yalnızca doğum yeri depremden etkilenen 10 il olan vatandaşlar alınacak.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, sefer saatlerini şöyle duyurdu;

19.45 Ercan- Adana, 22.35 Adana- Ercan, 23.10 Ercan- Antalya.

Kayıp yakınları için düzenlenen bu 3 uçuşun ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, uçuşlardan faydalanmak isteyenlerin yanlarında valiz götürmesine izin verilmeyecek.

Uçuşlardan yararlanmak isteyen vatandaşların Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin (KKTC AFAD) 0392 601 1104, Ulaştırma Bakanlığı’nın; 0542 880 7644, 0533 863 8288, 0548 880 4759 numaralı telefonlarını arayarak kayıt yaptırabilecekleri kamuoyuyla paylaşıldı.