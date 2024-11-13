TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajında, “Bugünlere ulaşmak için büyük bedeller ödendi. Şehit ve kayıplar verildi. Bunun değeri iyi bilinmeli.” dedi.

Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşanabilir bir sonuca ulaşmak için mücadelelerinin sürdüğünü kaydeden Bayar, “TMT ve Mücahit ruhu canlı tutulmalı ve devam ettirilmelidir. Birlik ve beraberliğimizin yanında halkımızın mutlu olması önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının 1878’den itibaren var oluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini, Enosis’e karşı direndiğini belirten Celal Bayar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasının, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın Kıbrıs’a gelişinin Kıbrıs Türk halkına moral ve güven verdiğini vurguladı.

“TMT’nin varlığı sayesinde Rumların Akritas planı önlendi ve Mücahit kuvvetleri direniş örgütüne dönüştü.” diyen Bayar, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın ise tüm dengeleri değiştirdiğini söyledi.

Barış Harekatı’nın adaya ve bölgeye barış getirdiğini belirten, “Özgür olduk, birinci sınıf vatandaş olduk, egemen olduk ve devlet olduk.” diyen Bayar, KKTC’nin 41’inci yaşının kutladığı 15 Kasım mesajını “Yaşasın KKTC, Yaşasın Anavatan, Ne mutlu Türk'üm diyene!” ifadeleriyle tamamladı.