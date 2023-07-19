Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’a tepki göstererek, “Kıbrıslı Türklere ayrımcılık uygulamayınız” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi toplantısında, Kıbrıslı Türklerin, bütün faaliyetlerin, eğitim ve kültür programlarının dışında tutulduğunu belirterek, bunu eleştirdi.

“Evrensel olarak kabul edilmiş kurallar, yurttaşlar arası ayrım yapmamayı gerektiriyor” diyen Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumlar gibi eşit ve Avrupa Birliği yurttaşı olduğunu kaydetti.

Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin, Erasmus gibi programlara katılmalarının şart ve bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Kızılyürek, “Kıbrıslı Türkleri bütün programların dışında tutarsanız, hiçbir yere katılma imkânı sunmazsınız” eleştirisinde bulundu.

Kızılyürek son olarak, “Benim bir parlamenter olmamın komisyonla hiçbir alakası yoktur. Bu ne bir jesttir ne de bir ikramdır. Bu Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak siyasi iradesinin bir sonucudur” dedi.