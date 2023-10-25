Öğrencilere emniyet kemerinin önemi uygulamalı gösterildi

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı, TKÖD bünyesinde bulunan similatör cihazını anlattı.

KİÜ’den verilen bilgiye göre, ülkede yaşanan trafik kazalarına dikkat çeken Avcı, kazaların çoğunlukla sürat, alkol ve dikkatsizlikten kaynaklandığını belirtti.

Trafik kazalarına karşı emniyet kemerinin önemine işaret eden çeken Avcı, “İki yıldan beri TKÖD bünyesinde trafik eğitim parkımızda kullanıyoruz. Ülkemize gelen öğrencilerimize Eylül aylarında oryantasyon programları dahilinde similatörü götürmeye çalışıyor ve emniyet kemerinin öneminin kanıksanması için öğrencilerimize bu pratiği yaptırıyoruz” diye konuştu.

Similatörün önemine değinen çeken Avcı, “Emniyet kemerinin takılması için bir eğitim veriyor ve can kurtarıcı bir yöntem gösteriyoruz” diyerek, adaya gelen öğrencilere trafik eğitimleri verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Avcı, çarpışma ve devrilme similatörü hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler, KİÜ Kampüsünde bulunan similatör cihazını gün boyu deneyimleyerek, kazalarda emniyet kemerinin önemini uygulamalı bir şekilde anladı.