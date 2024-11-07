Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Londra’daki World Travel Market Fuarı’na katıldı. KITSAB’ı Başkan Orhan Tolun ile Asbaşkan Oğuz Akançay temsil etti.

Yazılı açıklama yapan KITSAB Başkanı Orhan Tolun fuarın önemine değinerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tolun, fuarda KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs standının ilgi gördüğünü belirtti.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, Londra’da gerçekleştirilen fuarın önemine işaret ederek, “En önemli turizm fuarlarından birindeyiz. Burada gerek TURSAB yetkilileri ile gerekse yabancı tur operatörleri ile birlikte önemli toplantılar yapıyoruz. Amacımız ülke turizmine fayda sağlayacak yeni anlaşmalar yapabilmektir” dedi.

Orhan Tolun, İngiltere’nin Kuzey Kıbrıs için önemli bir ülke olduğunu ancak son dönemde turist potansiyelini kaybettiklerini, yeniden bu bağın kurulması için temaslarda bulunduklarını kaydetti.

KITSAB Asbaşkan Oğuz Akançay da, fuar çerçevesinde verimli toplantılar yaptıklarına değinerek, “WTM 2024 ülke tanıtımı için çok önemli bir fuar. Burada Kuzey Kıbrıs’ın varlığı görünürlük açısından önem arz ediyor. Hem İngiltere bağlantıları, hem de diğer yurt dışı bağlantılar için uğraşıyoruz. Umarım güzel işbirlikleri sağlayacağız” ifadelerini kullandı.