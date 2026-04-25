Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığına Oğuz Akançay getirildi.
Birlik açıklamasına göre, KITSAB’ın bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda oy birliği ile seçilen yedi kişilik Yönetim Kurulu, aynı gün Divan Başkanı Zeki Ziya başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.
Bu bağlamda oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları şöyle:
“Yönetim Kurulu:
Oğuz Akançay – Başkan
Doğan Yalkı – Asbaşkan
Gökalp Alpler – Genel Sekreter
Artunç Gürkut – Sayman
Fethi Özboğaç – Faal Üye
Çağdaş Uçaner – Faal Üye
Erkan Yeşilpınar – Faal Üye
Denetleme Kurulu:
Ornella Spadola
Ebru Sönmez
Serpil Uçay
Disiplin Kurulu:
Halil Gülşen
Ahmet Güngör
Kemal Üresin”