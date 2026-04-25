Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Evrim Hınçal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, N-82 kodu nedeniyle Türkiye’ye girişinin engellendiğini ve aradan geçen iki yıla rağmen yetkili makamlardan herhangi bir resmi açıklama alamadığını ifade etti.

Hınçal, avukatı aracılığıyla yapılan başvurulara rağmen sürecin belirsizliğini koruduğunu belirterek, benzer durumları yaşayan kişi sayısının az olmadığını vurguladı.

“Süreç belirsiz, liste uzuyor”

Hınçal, Türkiye’ye giriş yasağıyla karşı karşıya kalan birçok kişinin durumu sınır kapılarında öğrendiğine dikkat çekerek, listenin her geçen gün genişlediğini ve çözüm umudunun giderek azaldığını kaydetti.

“Hiçbir yetkili makama ulaşamadık”

Yaşanan süreçte yetkili makamlardan herhangi bir geri dönüş alamadığını belirten Hınçal, “Bugüne kadar hiçbir yetkili makamdan bir çağrı almadım. ‘Ne yapabiliriz?’ diye soran da olmadı” ifadelerini kullandı.

Benzer mağduriyet yaşayan kişilerin ortak bir mücadele zemini oluşturmakta da zorlandığını ifade eden Hınçal, herkesin bireysel çözüm arayışına yöneldiğini söyledi.

Senih Çavuşoğlu vurgusu

Hınçal, son olarak akademisyen Senih Çavuşoğlu’nun da Türkiye’ye alınmadığını hatırlatarak, bu konuda da herhangi bir resmi gerekçe açıklanmadığını belirtti.

Toplumdan gelen destek mesajlarının önemli olduğunu ifade eden Hınçal, sorunun artık kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

“Yetkililere açık çağrı”

Hınçal, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine açık çağrıda bulunarak, Lefkoşa Büyükelçiliği’nden randevu talep ettiğini ve durumu doğrudan aktarmak istediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a da çağrıda bulunan Hınçal, yürütülen temaslara ilişkin bilgilerin toplumla daha şeffaf şekilde paylaşılmasının önemli olduğunu ifade etti.

“Bu sorun çözülmeli”

Hınçal, farklı görüşlerin bir toplumun zenginliği olduğunu belirterek, demokratik düşüncelerin “düşmanlık” olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamasını, sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek tamamladı.

TDP Basın Bürosu