Kültür Dairesi “Kitap Bağışı Sizden Kahve Bizden” sloganıyla, Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de kitap bağışı kabul etmeye başladı.

Yeni kurulmak veya geliştirilmek istenen özel kütüphanelere destek olmak amacıyla başlatılan “Kitap Bağışı Sizden Kahve Bizden” etkinliği kapsamında, Eylül ayı boyunca Perşembe günleri Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelerde bağışçılara kahve ikram edilecek.

Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi sponsorluğundaki kampanyanın tanıtım etkinliği, bu sabah saat 10.00’da Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’de yer aldı. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür , Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı ile KKTC genelindeki dokuz kütüphanenin sorumluları ve Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Türk Kahvesi direktörleri Okyay ve Gülnur Sadıkoğlu katıldı.

Etkinlik öncesi Kültür Dairesine bağlı sanatçılar müzik dinletisi sundu.

-Zaferyıldızı

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, yoğun ve özverili şekilde çalışan Kültür Dairesi personeline teşekkür ederek, birlikte çalışarak daha güzel günlere ulaşacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kendi kütüphanesinden kitapları bağışlamasından dolayı teşekkür eden Zaferyıldızı, sanatçıların da kendi kitaplarını bağış yaptıklarını ifade ederek, doğru yerde doğru insanlar ve doğru hedeflerin bir araya gelmesinin hayalleri gerçekleştirmeye yeteceğini dile getirdi.

-Sadıkoğlu

Sporsor firma Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi direktörü Gülnur Sadıkoğlu da, marka olarak Kıbrıs Türk kültürüne bir iz bırakmak için yola çıktıklarını söyledi.

Daire Müdürü Şirin Zaferyıldızı’nın iş birliği önermesiyle ilk adımın atıldığını kaydeden Sadıkoğlu kendisinin de ilk bağışı yaparak kampanyayı başlattığının altını çizdi.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, milli kültürün yaşatılması ve aktarılmasının önemine değinerek, Kıbrıs Türk kültürünü öğretmek, sahiplenmek ve güncelleyerek daha çağdaş hale getirmek gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi olarak kendilerinin de kitapları getirerek bağışta bulunduğunu söyleyen Töre, bu tür kampanyaların devamını diledi.

-Tatar

Kıbrıs Türk Kültürünün kimlik ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında dijitalleşmeyi kullanmanın çağın gerekliliği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, bunun bilgi dünyasında eserlere yangın, deprem ve tüm doğal felaketlere karşı koruma sağlayabileceğini söyledi.

Kültür Dairesinin söz konusu eserleri geleceğe güvenle taşıyabilecek yapıya sahip olduğunu da ifade eden Tatar, yazarlar, şairler, sanatçılar ve kültür insanlarıyla Kıbrıs Türkünün, 1571’den beri var olduğunu ve olacağını, geleceğe azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından sponsor firma direktörleri Okyay ve Gülnur Sadıkoğlu’na Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç tarafından anı plaketi takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekimi yapılmasının ardından konuklara kahve ikramı da yapıldı.