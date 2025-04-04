(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘KISKAÇ’ operasyonunda tutuklanan zanlılar Yasin Er ile Kayra Büke İnak yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 22 Mart 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine harekete geçildiğini söyledi. Polis, Lefkoşa ve Girne ekipleri tarafından Lefkoşa’da saat 12.00 raddelerinde yapılan operasyon neticesinde tespit edilen Ogeday Yasin Er ve Kayra Büke İnak’ın kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada toplam 300 gram hintkeneviri (Skunk) ile 2 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve analiz sonucunun çıktığını belirtti. Polis, zanlı Er'in uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs'ta bulunan bir şahıs aracılığı ile KKTC'ye ithal edip, satmak için zanlı İnak ile birlikte tasaruf ettiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların bir buçuk yıl önce okumak için ülkeye geldiklerini, öğrenci izinleri olduğunu ancak ele geçirilen maddelerin miktarının yüksek olduğunu ifade etti. Polis, zanlıların Rum tarafıyla bağlantıları olabileceğini, serbest yargılanmaları halinde kacabileceklerini ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Zanlı Er'in avukatı tutuklu yargı talebine itiraz edince duruşma gerçekleştirildi. Savunma, müvekkilinin cezaevine gitmesi halinde okul hayatının biteceğini ifade ederek, tutuksuz yargı talep etti.

Avukat daha sonra müvekkilini tanık kursüsüne çıkardı. Zanlı başarılı bir öğrenci olduğunu, okula devam etmek istediğini, teminatla serbest kalırsa yargılamadan kaçmayacağını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu belirterek, zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.