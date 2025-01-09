(Kamalı Haber)- Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Engin Alp Fidan ile Tahir Üren bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, teminata bağlandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Tolga Abay, zanlıların 30 Aralık 2024 tarihinde Erülkü Market İçerisinde toplam değerleri 2 bin 433 TL olan 1 adet Garnier marka yüz temizleme kremini, 1 adet Neutrogena soothi marka sivilce kremini kutularıyla, 1 adet VGR Professional marka tıraş makinası ve 1 adet Loreal revitalift marka saç serumunu ise kutuları içerisinden alıp ödeme yapmayıp ayrılarak sirkat ettiklerini söyledi. Polis memuru Abay, olayın polisin bilgisine 8 Ocak 2025 tarihinde gelmesi üzerine, zanlıların aynı gün tespit edilerek tasarruflarında bulunan 1 adet VGR Professional marka tıraş makinası ve 1 adet Loreal revitalift marka saç serumu kutularının emare olarak alınıp, zanlıların tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların aynı gün vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlılar ise pişman olduklarını dile getirdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmaları maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-i vücutta bulunmalarına, 10’ar bin TL nakit teminata yatırmalarına emir verdi.