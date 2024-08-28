Başbakan Ünal Üstel, “Kırsal Kesim Arsası ve Konut Satışından veya İcarından Oluşan Alacakların Gecikme Zammının Tahsili Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile 31 Aralık’a kadar İdare’ye başvuran hak sahiplerine, birikmiş gecikme zamlarının yüzde 10’unu ödemeleri şartıyla, geriye dönük tüm gecikme zamlarından muafiyet sağlandığını duyurdu.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Konut Edindirme Yasası’nın 32’nci maddesi uyarınca kırsal kesim arsası ve konut satış veya icarından oluşan borçların tahsilinde yaşanan gecikmeler ve buna bağlı gecikme zamları nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için harekete geçildi.

Başbakan Ünal Üstel, dövizdeki artışların etkisiyle hak sahiplerinin gecikme zamlarını ödeyemez duruma geldiğini belirterek, bu durum karşısında hükümetin duyarsız kalamayacağını vurguladı.

Bu doğrultuda hazırlanan Yasa Gücünde Kararname, 27 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile gecikme zamları altında ezilen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek ve devletin alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla yeni bir düzenleme getirildi.

Başbakan Üstel, “Yasa Gücünde Kararname ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar İdare’ye başvuran hak sahiplerine, birikmiş gecikme zamlarının %10’unu ödemeleri şartıyla geriye dönük tüm gecikme zamlarından muafiyet sağlanmıştır. Bu düzenleme, halkımızın mutluluğu ve refahı için atılmış önemli bir adımdır.” dedi.