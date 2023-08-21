Kültür Dairesi koordinasyonu ve katkılarıyla Kırgızistan’da yapılan Pop Müzik Festivali Yarışması’nda KKTC’yi temsil ederek birinci olan Begüm Tekakpınar’ın ailesi Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti.

Tekakpınar ailesi genç sanatçılara imkan sağlayıp onları desteklediği için Kültür Dairesi’ne ve Daire Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na teşekkür etti.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Şirin Zaimağaoğlu, Begüm Tekakpınar’ın başarısının kendilerini gururlandırdığını ancak şaşırtmadığını vurguladı.

Kültür Dairesi olarak tüm sanatçıları özellikle de gençleri yakından takip ettiklerini, sanatçılara sanatlarını yurt içinde ve dışında icra edebilmeleri için ortam ve imkan yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Zaimağaoğlu, bu yıl Kültür Dairesi’ne ülke temsiliyeti için gelen davetlerde başarılı gençlere öncelik verme vizyonu ile hareket ettiklerinin altını çizdi.

Ailesini tebrik ettiği Genç Müzik Sanatçısı Begüm Tekakpınar’ın daha nice başarılarını paylaşacaklarına inanç belirten Zaimağaoğlu, Tekakpınar’a "3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması"nda kemanıyla eşlik eden Eğitimci Müzisyen Kürşat Tilki’yi de tebrik ederek teşekkürlerini sundu.