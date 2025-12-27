Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, evsel atıkların geri dönüşümüyle elektrik üreten ve modern mimarisiyle dikkati çeken "Eko-Teknolojik Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi" törenle hizmete girdi.

Bişkek Büyükşehir Belediyesi tarafından hava kirliliğini azaltmak ve atık yönetimini modernize etmek amacıyla projelendirilen tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Sadır Caparov gerçekleştirdi.

Törene, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi üyesi Apas Cumagulov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehrin kenarındaki 1974'te kurulan çöp depolama sahasında 12 hektarlık alana kurulan ve 1,5 yılda tamamlanan tesis, bölge için bir "ilk" olma özelliği taşıyor.

- "Orta Asya'da ilk ve tek"

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, tesisin stratejik önemine değinerek, "Bugün açılışını yaptığımız eko-teknolojik tesis, Orta Asya'da atık geri dönüşümü yoluyla elektrik üreten ilk ve tek tesis olacak. Bu yatırım, başkentteki çevre durumunu önemli ölçüde iyileştirecek ve halkın elektrik ihtiyacına katkı sağlayacaktır." dedi.

Projenin finansman modeline değinen Caparov, 95 milyon dolarlık toplam yatırım tutarının tamamının yatırımcı tarafından karşılandığını belirtti.

Caparov, tesisin 35 yıl boyunca yatırımcı şirket tarafından işletileceğini ve bu sürenin sonunda mülkiyetin tamamen Kırgızistan devletine devredileceğini kaydetti.

Törende Cumhurbaşkanı Caparov, tesisi inşa eden Çin sermayeli Junxin Huanbao Kay Zhi Invest şirketinin Genel Müdürü Dai Daogo'ya, projeye katkılarından dolayı "Dostluk Nişanı" takdim etti.

- Günlük 1200 ton atık işleme kapasitesi

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin günlük 1200 tona kadar atık yakma ve 30 MWh elektrik üretme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Cunuşaliyev ayrıca, tesis bünyesinde atıklardan çıkan küllerin inşaat malzemesine dönüştürüleceği ek bir fabrikanın da kurulduğunu açıkladı.

Gazetecilere tesisi gezdiren Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Aliyev ise tesiste istihdam edilen 100 personelin yarısının Kırgız vatandaşlarından oluştuğunu ve tesisin hem çevresel hem de ekonomik anlamda şehre nefes aldıracağını vurguladı.