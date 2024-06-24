Kimyasallar Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

-Şahali

Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen Kimyasallar Yasa Tasarısı üzerine CTP milletvekili Erkut Şahali de söz aldı.

Şahali, Tasarının iyi bir başlangıç olduğunu kaydederek, “Kimyasalları denetleyecek mevzuat yok. Mevzuatın geliştirilmesi şarttır, insan kaynağı planlanmalıdır. Bizim temel sorunumuz budur; ya yasamız yoktur, ya yasamız vardır, tüzüğümüz yoktur… Hepsi tamam olsa insan kaynağı sorunumuz vardır. Bu kısır döngüden çıkmalıyız” dedi.

-Hasipoğlu

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, yeniden söz alarak 15 yıldır tozlu raflarda bekleyen, kimyasal ürünlerin kaydı, incelenmesi, onayı ve kullanımlarıyla ilgili kısıtlanmaları düzenleyen yasanın hem çevre hem de sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, kimyasallara yönelik etkin bir piyasa kontrolü, kimyasalların doğru kullanımıyla ilgili bilinci artırıcı faaliyet, insan sağlığına veya çevreye zararlı olan ve piyasadan toplatılan kimyasal ürünlerle ilgili cezai yaptırım, üreticinin ve ithalatçının kaynak olarak kullanacağı yerel mevzuat olmadığını söyleyerek “Yasa tüm bunlara çare olacak.” diye konuştu.

-Dinçyürek

Yasa Tasarısı üzerine Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de söz alarak, “Hepimizin ortak paydası insan sağlığı ve çevredir” dedi.

Yasanın tüzükleriyle ilgili çalışmaların da yapıldığını belirten Dinçyürek, “İnşallah 6 aylık süreyi beklemeden tüzükleri de yasallaştıracağız” diye konuştu.

Kadroların güçlendirilmesi gerektiğini, bunun için Teşkilat Yasası’nda değişiklik yapılacağını da belirten Sağlık Bakanı Dinçyürek, esas kadrolar oluşana kadar hizmetin, denetlemenin, lisanslamanın önünü açmak için de gerekli düzenlemenin yapıldığını ifade etti.

Dinçyürek, yasa kapsamda oluşturulan teknik komitenin de faydalı olacağına inanç belirtti

Sağlık Bakanı Dinçyürek’in konuşmasının ardından Kimyasallar Yasa Tasarısı oy birliğiyle onaylanarak yasalaştı.