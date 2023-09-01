Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “evrak sahteleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Bayram Olgun ile suç ortağı Aykut Tarkuç bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Öjen Açıkada olguları aktardı. Polis, Bayram Olgun’un 2019 yılı içerisinde KKTC uyruklu Aykut Tarkuç’un kimlik kartını 30 bin TL’ye Tarkuç’tan satın aldığını söyledi. Polis, zanlının satın aldığı kimliğin resim kısmına kendi fotoğrafını koyup, sahtelediği kimlikle Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının sahte kimlikle Güneyde nüfus dairesine gidip, Kıbrıs Cumhuriyeti Kimliği çıkarmak için başvuru yaptığını ve Tarkuç adına düzenlenen GKYR kimlik kartını sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis memuru Açıkada, zanlı Olgun’un 26 Ağustos tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı sırada, zanlı Tarkuç’un ise 28 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis memuru Açıkada, her iki zanlının mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Tarkuç’un KKTC kimliğini, Olgun’a sattığına dair şahadet temin edildiğini açıkladı. Soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını, zanlı Olgun’un TC, Tarkuç’un ise KKTC vatandaşı olduğunu belirten Açıkada, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, her iki zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına, Olgun’un haftada 4, Tarkuç’un ise haftada bir polise ıspat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.