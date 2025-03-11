Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, Güven Bengihan’ın genel başkanlığında toplanan İcra Kurulu’nda görevler belirlendi. Görev dağılımı şu şekilde yapıldı: “Genel Başkan Güven Bengihan, As Başkan Mehmetali Güröz, Genel Sekreter Rifat Tuğsal, Mali İşler Sorumlusu Serman Yiğit, Dışilişkiler Sorumlusu Mehmet Oytam, Basın, Yayın ve Propaganda Sorumlusu Şaziye Şaban, Toplu Sözleşmeler ve Hukuk İşleri Sorumlusu Emete Taşkan, Örgütlenme, Grev, Eylem Koordinasyon Sorumlusu Çağın Oytaç, İcra Kurulu üyeleri Ülfet Kral, Gökhan Tozan, Muzaffer Sevim, Onay Hacıküçük, Ahmet Kocayiğit, Hüda Avşaroğlu”



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