Genel Kurulda, “Bölünerek değil birleşerek güçleneceğiz” mesajı verildi

KTAMS Merkez Binası 50’nci Yıl Konferans Salonu’nda yer alan Genel Kurula, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın yanı sıra Türkiye, Güney Kıbrıs ve ülkeden sendika temsilcileri ile üyeler katıldı.

Genel Kurulu, Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz açtı. Göröz, Koop-Sen ve KTAMS’ın bir yola çıktığını belirterek, diğer yoldaş sendikalara da birlikte yürüme çağrısı yaptı. Genel Kurulda daha sonra Ahmet Kaptan başkanlığında divan oluşturuldu.

Demokrasi Şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından katılımcı örgüt temsilcileri Genel Kurul’u selamladı, ayrıca Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan’ın video mesajı gösterildi.

Genel Kurulda konuşmaların sonrasında Mali Rapor okundu ve Genel Başkan ile İcra, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

-Bengihan: “Bu mücadele sadece KİEF’in değil tüm işçi sınıfının ortak mücadelesidir”

KİEF Başkanı Güven Bengihan konuşmasına, herkesi selamlayarak başladı. KİEF’in 24 Eylül 2024 tarihinde kurulduğunu ifade eden Bengihan, KTAMS ve Koop-Sen’in, örgütlü mücadele gücünü büyütmek, örgütlü alanlarını genişletmek ve kamu kurumlarındaki temsiliyeti artırmak inancıyla bu yola çıktığını söyledi.

Barış, demokrasi ve emek mücadelesinin federasyon çatısı altında daha güçlü ve etkili olacağına inanç belirten Bengihan, “Bu mücadele sadece KİEF’in değil tüm işçi sınıfının ortak mücadelesidir, toplumsal varoluş mücadelesidir. Toplumsal varoluşumuzu bu topraklarda sürdürebilmek adına KİEF bu mücadelenin neferi olacaktır” dedi.

Bengihan, KİEF’in örgütlü gücüyle birlikte diğer kardeş, dost sendika ve federasyonun da desteğiyle bu sömürü düzenine dur diyebilecek “güçte” olduğunu söyledi.

Hükümetin, partizanca ve sermaye dostu bir yaklaşımla ülkeyi yönettiğini savunan Bengihan, ezilenler ve sömürülenlerinin açlığa teslim edildiğini ileri sürdü. “Ülkenin maalesef değer yargılarını da yitirttiler” diyen Bengihan, Anayasa'ya, yasalara ve ülkenin iç hukuk düzenine aykırı davranıldığını iddia etti.

Ülkenin karanlığa doğru sürüklendiğini savunan Bengihan, “Geleceğimizi çalıyorlar. Son altı yıl içerisinde 30 binin üzerinde yurttaşlık veriliyor ve bir ülkenin kimliği, tarihi, dokusu göz göre göre korunması gerekenler tarafından yok ediliyor. Tarih bunları affetmeyecektir ama biz bu saldırılara karşı sonuna kadar direneceğiz” diye konuştu.

Bengihan, kapitalist sistemin bekçisi olan hükümetlere karşı, dost, kardeş sendikalarla dayanışarak, yoldaşlarla birlikte kararlı bir duruş göstererek, başarılı olabileceklerini belirtti.

Konuşmasında Berthold Brecht’in “Tahterevalli” şiirini de okuyan Güven Bengihan, “emek sömürü düzenine” geçit vermeyeceklerini söyledi.

-Karagöz

Türkiye’den Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de, KİEF’in, işçilerin, emekçilerin, ekonomik, özlük, demokratik, siyasal ve sosyal haklarının gelişmesi noktasında önder olmasını temenni etti.

Türkiye’de yaşananlardan bahseden Karagöz, “Ülkemizde emek federasyonunu sürdürmek o kadar zor ki…” dedi. Bir Çin atasözüne atıfta bulunan Karagöz, “tuhaf zamanlarda yaşadıklarını” belirtti.

“Kıbrıs halkları güneyiyle kuzeyiyle bir bütündür” diyen Karagöz, eşit yurttaşlık ve ortak vatan talebinin gerçekleşmesini diledi.

-Erhürman: “İklim çok berbat ama biz güçlerimizi birleştirirsek iklim değişir Akdeniz olur”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, iki sendikayı, bir federasyon çatısı altında bir araya gelme kararından dolayı kutladı, “Biz insanız amip değiliz, biz bölüne bölüne çoğalmayız, birleşe birleşe çoğalırız. Karşımızdaki sorunlarla mücadele etmek için birleşmekten, güçlerimizi bir araya getirmekten ve birlikte yönetmekten başka çaremiz de yok” dedi.

Ülkede korkunç bir iklim yaratıldığını dile getiren Erhürman, “Maalesef dertlerimiz, acılarımız bizi fena halde birleştiriyor. Dertlerde, acılarda birleşmek zorunda bırakıldıysak, güçlerimizi birleştirme marifetini de sergilemekle yükümlüyüz” diye konuştu.

Ülkede kanser ilaçlarını, insülini bulamaz noktaya gelindiğini dile getiren Erhürman, özel ve kamu okulların arasındaki ayrımın derinleştikçe, derinleştiğini söyledi. Erhürman, bütün bunların “berbat iklimin” sonuçları olduğunu belirtti.

“Hiç kimsenin açıklayamayacağı problemler ürettiler” diyen Erhürman, “Nasıl oluyor da euronun 38 TL’nin üstünde olduğu koşullarda güneyden alışveriş yapmak alım gücü noktasında daha anlamlı hale geliyor?” sorusunu sordu.

Ticaret Odası Başkanının, “Allah güneyden alışveriş yapamayanları korusun” açıklaması yaptığını ifade eden Erhürman, Türkiye kökenli ve üçüncü ülkelerden gelen insanların Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapamadığı için alım güçlerinin daha da düştüğünü söyledi. Erhürman, buna karşılık üçüncü ülkelerden gelen işçilere daha da düşük asgari ücret verilmesi için tartışma açılmasını eleştirdi.

“Sağlıkta, eğitimde ve genel olarak bu memlekette kendimizi güvende hissetmiyoruz” diyen Erhürman, tabanca ruhsatı alma başvurularının "patladığına" dikkat çekerek, Meclis’te konuyla ilgili sorularının cevapsız kaldığını kaydetti.

“İklim berbat” diyen Tufan Erhürman, “Biz sorun değil, çözüm istiyoruz. Dışarıda var olmak istiyoruz, içerde de varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Hiç kimsenin gücü bizi görünmez hale getirmeye yetmez. Onlar sorunlarla, bu ülkeye yaptıkları kötülüklerle anılacaklar ama biz güçlerimizi birleştirirsek, biz çözümle anılacağız” şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “İklim çok berbat ama biz güçlerimizi birleştirirsek iklim değişir Akdeniz olur… Hiç kimseyi dışarda bırakmamacasına bir araya gelme kararlılığını sergilemeye devam edeceğinize inanıyorum. Biz birlik olalım, umudu asla yitirmeyelim. Biz gülümsersek, çocuklarımız da gülümser, torunlarımız da gülümser” dedi.

-Atar

Türkiye’den Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar da, KTAMS ve Koop-Sen’in attığı adımı ve birlik çağrısını selamladı.

KTAMS ve Koop-Sen’in adımının çok önemli olduğunu dile getiren Atar, bunu büyük bir takdirle izlediklerini ve desteklediklerini söyledi.

Örgütlü mücadelenin en büyük silahları olduğunu vurgulayan Atar, iki sendikanın bugün burada birleşerek, sermayeye en büyük cevabı verdiğini kaydetti. Atar, Genel Kurul’un başarılı ve verimli geçmesini diledi.

-Aykanat

Türkiye’den Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Celalettin Aykanat da, KTAMS ve Koop-Sen’i kutladı; bu kararın, Kıbrıs emekçilerinin, birlik ve dayanışma için haklarını savunma kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyonun, KKTC ekonomisini de doğrudan etkilediğini belirten Aykanat, zorlu süreçte sendikaların rolünün önemli olduğunu ifade etti. Aykanat, Vakıf olarak bu mücadelede KİEF’in yanında olduklarını söyleyerek, Genel Kurul’un yeni bir başlangıç olmasını diledi.

-Pieri

Güney Kıbrıs’tan PEO Temcilsicisi Pieris Pieri de, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçiler olarak karşı karşıya oldukları ortak sorunların, haklara ve kazanımlara yönelik saldırıların, emekçiler arasında dayanışma ve sınıfsal iş birliğinin gerekliliğini gösterdiğini kaydetti.

Ülkeyi yeniden birleştirmek için ortak eylemleri yoğunlaştırmak gerektiğini de ifade eden Pieri, "Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durgunluğun çok tehlikeli olduğunu ve bu çıkmazdan en çok Kıbrıs halkının zarar gördüğünü" belirtti. Pieri, liderlerden diyaloğun yeniden başlaması için üzerlerine düşeni yapmalarını ve sonuca varmalarını talep etti.

-Kolozali

Genel Kurula katılan, ülkedeki sendikalar adına söz alan Dev-İş Başkanı Semih Kolozali de, “Birlikte olduğumuz, güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman neler başarabileceğimizi deneyimledik” diyerek, iki sendikanın federasyon çatısı altında birleşmesiyle çok daha güçlü, ileriye doğru adım atılacağından şüpheleri olmadığını belirtti. Kolozali, kamuda olduğu gibi özel sektörde de mücadelenin büyümesi gerektiğini kaydetti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala bir emekçi kadının intihara sürüklendiğine değinen Kolozali, iş cinayetlerinin, okullardaki, belediyelerdeki yasal eksikliklerin devam ettiğini söyledi.

“Bölünerek değil birleşerek güçleneceğiz” diyen Kolozali, direne direne ezilenlerin mücadelesinin daha yukarıya taşınacağını belirtti.

-İcra, Disiplin ve Denetleme Kurulu

Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı ile İcra, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi. Başkanlığa tek aday olan Güven Bengihan getirildi.

İcra Kurulu, tüzük gereği KTAMS’tan dokuz, Koop-Sen’den dört üye olmak üzere şu isimlerden oluştu:

“Çağın Oytaç, Emete Taşkan, Gökhan Tozan, Mehmet Oytam, Muzaffer Sevim, Onay Hacıküçük, Serman Yiğit, Şaziye Şaban, Ülfet Kral, Ahmet Kocayiğit, Hüda Avşaroğlu, Mehmetali Güröz, Rifat Tuğsal.”

Disiplin Kurulu’nda Ahmet Kaptan, Alkar Özdeş ve Şifa Çolakoğlu asil üye, İsmail Murat yedek üye olarak yer aldı.

Denetleme Kurulu’nda ise Hasannur Kurtel, Filiz Tayfun, Gürkan Zehirok asil üye, Ahmet Serkanlar yedek üye oldu.