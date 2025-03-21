Bengihan: “İyi İdare Yasası açıkça ihlal ediliyor. Konuyu yargıya taşıyacağız”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu'nda temsil hakkı ile ilgili yaşanan gelişmeleri eleştirerek, KİEF’in gerekli çoğunluğa sahip olmasına rağmen, yasa gereği yapılması gereken atama taleplerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından cevapsız bırakıldığını ifade etti.

KİEF olarak hiçbir lütuf talep etmediklerini, sadece yasaların verdiği yetkilerin uygulanmasını istediklerini belirten Bengihan, İyi İdare Yasası'nın açıkça ihlal edildiğini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

KİEF, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda temsil hakkı verilmemesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun bu konudaki taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle bugün Bakanlık önünde protesto eylemi düzenledi.

-Bengihan

Basına açıklamalarda bulunan KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan, federasyonlarının İhtiyat Sandığı’nda en fazla iştirakçiye sahip federasyonlardan biri olduğunu ve yasalar çerçevesinde yönetim kurulunda temsil edilme hakları bulunduğunu belirtti.

Bu hakkın kendilerine tanınmadığını söyleyen Bengihan, sürecin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savundu.

- "Resmi yazılara 141 gündür cevap verilmedi"

KİEF olarak 31 Ekim 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi bir yazı gönderdiklerini, ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını, 30 Ocak 2025’te ise taleplerini yineleyerek ikinci bir resmi yazı gönderdiklerini belirten Bengihan, “Bu yazılar bakanlığa resmi mühürle alındı. Ancak 141 gündür bu konuda hiçbir resmi yanıt verilmedi. Telefonla da defalarca aradık, bakanla görüştük. Bize her seferinde ‘yarın sabah ilgili yazı elinde olacak' dendi ama o yarın hiç gelmedi” ifadelerini kullandı.

- "İyi İdare Yasası açıkça ihlal ediliyor"

Bengihan, idarenin işleyişini düzenleyen İyi İdare Yasası’na göre, kamu kurumlarının kendilerine yöneltilen resmi başvurulara en geç 30 gün içinde yanıt vermek zorunda olduklarını hatırlatarak, bu yasanın açıkça ihlal edildiğini söyledi. "Sayın Sadık Gardiyanoğlu, 141 gündür bu yasayı yok sayıyor. Hukuka aykırı bir şekilde hareket ediyor" dedi.

Yönetimde şeffaflığın ve eşitlik ilkesinin gözetilmesi gerektiğini dile getiren Bengihan, "Devlet makamları kimsenin şahsi malı değildir. Kamu yöneticileri, hukuka uygun hareket etmekle yükümlüdür. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınıyor" şeklinde konuştu.

- "Hukuki süreç başlatıyoruz"

KİEF’in İhtiyat Sandığı’nda en çok iştirakçiye sahip federasyon olduğunu ve Gardiyanoğlu’nun tarafsızlık ve hukuka uygunluk ilkelerine aykırı davrandığını savunan Bengihan, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, “Yasalar nettir ve hakkımızı açıkça tanımlamaktadır. Ancak Sayın Bakan tarafsızlık ilkesine ve hukuka uygunluk ilkesine aykırı davranmakta bile isteye ısrar ediyor. İyi İdare Yasası’nın ilkelerine uymadığından ve ihmalden dolayı kendisini dava edeceğiz.” diye konuştu.

"Bir insan, bir federasyon başkanına ya da sendika başkanına yüzüne baka baka bu kadar yalan söyleyemez. Hiçbir bakana böyle konuşmadım ama ya bu görevi yasalara uygun yapacaksınız ya da gideceksiniz" diyerek Sadık Gardiyanoğlu'na eleştirilerde bulunan Bengihan, Gardiyanoğlu'na "verdiği sözleri ve yerine getirmediği yükümlülükleri hatırlatmak" amacıyla sembolik hediye olarak bir günlük takdim edeceklerini ve İyi İdare Yasası'nı sunacaklarını söyledi.

- Güröz

Bengihan’ın konuşmasının ardından söz alan KİEF As Başkanı Mehmetali Güröz ise KİEF’in İhtiyat Sandığı’ndaki temsilci taleplerinin yasalarla güvence altına alındığını dile getirerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun taleplerine yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

- “Talebimiz hem haklı hem de yasal bir taleptir”

KİEF’in ülkedeki "en çok üyeye sahip ikinci federasyon" olduğunu anımsatan Güröz, “İhtiyat Sandığı Yasası’na göre en çok üyeye ve yatırımcıya sahip iki sendikanın orada temsilci bulundurması zorunludur. Dolayısıyla talebimiz hem haklı hem de yasal bir taleptir. Bakanın bu talebimize cevap verme yükümlülüğü vardır” dedi.

KİEF olarak yasalara uygun şekilde tüm yazışmaları gerçekleştirdiklerini ancak hala bir yanıt alamadıklarını belirten Güröz, “İyi İdare Yasası’na göre hala cevap verilmedi ve vermemekte direnilmektedir” şeklinde konuştu.

Güröz, yasaların sadece Bakan tarafından yapılmadığını, tüm hükümet yetkilileri ve komite üyeleri tarafından geçirildiğini hatırlatarak, “Biz bu yasanın uygulamasını talep ediyoruz. Talebimize de devam edeceğiz. Kısaca, biz iddialıyız, inatçıyız ve bu iş olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

- Günlük ve İyi İdare Yasası Gardiyanoğlu'nun sekreterine bırakıldı

Konuşmaların ardından, KİEF Başkanı Güven Bengihan ve üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile görüşmek ve sembolik hediye olarak günlük ile İyi İdare Yasası'nı vermek üzere Bakanlık makam odasına hareket etti. Bakan Gardiyanoğlu’nun Bakanlıkta olmaması nedeniyle, günlük ve İyi İdare Yasası sekreterine teslim edildi.