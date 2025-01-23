KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “Asgari ücrete son yapılan yüzde 7,5 oranındaki artışın, yüzde 11.12 olarak açıklanan dört aylık hayat pahalılığı oranından düşük olmasının, hem Asgari Ücretler Yasası’na hem de Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle, Federasyonumuz Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), 22 Ocak 2025 tarihinde Çalışma Bakanlığı’na itiraz dilekçesi göndermiştir.” ifadelerini kullandı.

Bengihan, asgari ücretin yasaların ve Anayasa’nın emrettiği gibi “hayat pahalılığı ve genel seyir” dikkate alınarak, emekçilerin insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sürdürmelerine uygun olacak şekilde yeniden saptanmasını talep etti.