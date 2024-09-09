Turgut, “mesaj Harekat'a işgal operasyonu, Türkiye’ye de işgalci diyerek gerçekleri saptırırken, Yunanistan’ın ve emperyalizmin tezlerini bir kere daha tekrar etmiştir” dedi ve şöyle devam etti:

“KIBTES; adaletin ve barışın hâkim olduğu adil bir dünyanın ancak ve ancak emekle kurulacağına inanarak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müstakil ve bağımsız bir devlet olarak devamını sağlayacak, iki devletli Kıbrıs fikrini savunarak, emperyalizme karşı mücadelesini sürdürmektedir. KIBTES; barış, emek, özgürlük, insan hakları gibi insanlığın ahlaki üstünlüğünü sağlayacak kavramların, kirli stratejilerin aparata dönüştürülmesini, hele hele Batılı emperyalistlerin çıkarlarını perdeleyecek şekilde araçsallaştırmasına karşı olduğunun altını çiziyor, bölgemizdeki barışın ancak ve ancak emperyalist stratejilerin tersyüz edilmesiyle mümkün olacağını deklare etmektedir”