Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Kongresi'nde, Uluslararası Emek Örgütleri ile birlikte İsrail’in uyguladığı sistematik soykırımı protesto etti.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Ankara'da gerçekleştirilen kongreye katılan KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, “Eğer Filistin'de adalet yoksa, o zaman tüm dünyada adalet yok demektir. Dünya buna sessiz kalmamalıdır. Bu direniş yalnızca Filistinlilerin değil, özgürlük ve insanlık mücadelesi veren tüm halkların direnişidir” ifadelerini kullandı.