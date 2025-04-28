Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO),  "Sıla 4 Şarkıları Gecesi”  düzenliyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, konser, 30 Nisan Çarşamba akşamı, saat 20.00’de Lefkoşa’da Sahne’de (eski Mısırlızade Sineması) gerçekleştirilecek.

KOOP-Bank şubeleri grevde… “Sıkıntıların çözümü için çağrı yapılana kadar devam edeceğiz” KOOP-Bank şubeleri grevde… “Sıkıntıların çözümü için çağrı yapılana kadar devam edeceğiz”

Gecenin solisti Süleyman Todds Akosman, Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde sahne alacak.

Konserde seslendirilecek eserler arasında; Ararım Seni, Ata Binesim Geldi, Gave İçtim Telveli, Gelmedin, Kıbrısım, Köprüden Geçemedim, Zeytinden Aşı mısın? gibi Sıla 4’ün hafızalara kazınmış parçaları yer alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen konserin biletleri www.gisekibris.com adresinden ve konser gecesi girişte temin edilebilecek. 

Ekran Görüntüsü 2025 04 28 184223